Drenthe Toen - Seizoen 2 #3: Ontstaan van de waterleiding en een reisverslag uit 1926

Drenthe Toen belicht onder meer het levensverhaal van Albert Aalders. Geboren in een plaggenhut, gestorven op het slagveld. En wist je dat pas in de jaren zeventig ieder huis in Drenthe een waterleiding had? We duiken in de geschiedenis van de waterleiding.

RTV Drenthe podcasts Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Gesprek met schrijver Igor Wijnker. Niet zo lang geleden kwam hij in contact met een man die het leven van zijn oudoom Albert Aalders zit uit te pluizen. Een oudoom die geboren werd in een Drentse plaggenhut in 1920. En de rest, is geen gelukkig verhaal. Igor gaat er een boek schrijven.We gaan verder met het verhaal van de Drentse waterleiding, wist je dat het tot begin jaren zeventig duurde voordat het laatste huis in Drenthe van een kraan werd voorzien?Aaldert Oosterhuis neemt ons mee terug in de tijd met Old Neis en duikt in de ingezonden brieven in de kranten.We duiken het archief van de RONO in en horen de bekende zwerver Lorre. Hij verbleef zomers in het Asserbos en zag daar van alles.Gesprek over begraafplaatsen met Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe. Wat mag je allemaal doen aan onderhoud op oude begraafplaatsen? Hoe ga je om met omgevallen zerken, boomwortels die graven overheersen of een stokoude beuk die op omvallen staat?Het is 1926. Een trio jonge lieden vertrekt op de fiets vanuit Hollandscheveld. Hun reisverslag is in handen van de Hollandscheveldse hobbyhistoricus Bertus ten Caat.Op zijn strooptochten door Drentse archieven stuitte historisch onderzoeker Henk Luning op vermeldingen van witte valken. Daar zijn we ingedoken! Wat volgt is een reconstructie van heel oude gewoonten uit een zelfs pre-middeleeuws Drenthe.Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer, een 80-plusser uit de Kop van Drenthe.Igor Wijnker -Annemoreen Ooms -Gerrit Blom -Anja Verbers -Bertus ten Caat -Henk Luning -Sophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.