Midden-Drenthe wil permanente bewoning op vier vakantieparken verbieden

De gemeente Midden-Drenthe gaat permanente bewoning op twee vakantieparken verder onderzoeken: namelijk op De Hullen in Drijber en op Thrianta in Spier. Maar waar op het ene park wel permanent gewoond mag worden, moeten op vier andere parken bewoners op termijn vetrekken.

De staat van vakantieparken is in de gemeente Midden-Drenthe een gevoelig onderwerp. De gemeente heeft, zo legt wethouder Rico Schans (Gemeentebelangen BBBondgenoot) uit, een zwart-wit beleid. "Of alleen recreatie is toegestaan, of het wordt geschikt voor permanente bewoning."

De afgelopen jaren is daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar welke optie voor welk park geschikt is. Nu wordt op meerdere vakantieparken gewoond en dat zorgt in sommige situaties voor problemen. "Daarbij moet worden gedacht aan meldingen op gebied van handel in verdovende middelen, vervaardigen van verdovende middelen, prostitutie (al dan niet als onderdeel van mensenhandel) en geweldsdelicten", schrijft de gemeente.

'Er is niet doorgepakt'

"De gemeente wil nu dat het opgeknapt wordt", vertelt wethouder Schans. "Het heeft de afgelopen jaren gesleept. Er is veel onderzoek gedaan, maar er is niet doorgepakt." Dat werd het college ook aangerekend door de politieke partijen in de gemeenteraad.

Dus worden er nu keuzes gemaakt. Van de in totaal 25 vakantieparken zijn er veertien 'niet vitaal'. Dat wil zeggen dat er wat aan moet gebeuren om het een aantrekkelijker park te maken. Van die veertien parken heeft de gemeente nu over zeven parken een keuze gemaakt.

De Hullen in Drijber en op Thrianta in Spier worden verder onderzocht en kunnen in de toekomst wellicht een legale woonwijk worden waar mensen zich kunnen inschrijven.

Honderd bewoners weg uit bungalows

Permanente bewoning op chaletpark Het Timmerholt in Westerbork, de bungalows op De Oostermaat in Westerbork, 't Vennegien nabij Spier en De Veldhuizen in Hoogersmilde mag niet. De huidige bewoners zullen op zoek moeten naar een ander onderkomen. In totaal gaat het om ongeveer honderd bungalows waarin nu permanent gewoond wordt, waarin dat straks niet meer kan.

Ook het bestuur van De Heerlickheyt in Hoogersmilde heeft met de gemeente overlegd. Over de bestemming van dat park is de gemeente nog niet uit. Midden-Drenthe wil eerst een plan maken wat ze met het gebied tussen Hoogersmilde en het Drents-Friese Wold wil.

Voorlopig geen handhaving

Op de parken waar permanente bewoning straks niet meer mogelijk is, zal de gemeente niet direct handhaven. "Dat wordt eerst uitgesteld", vertelt Schans. "Handhaven zorgt namelijk voor heel veel onrust. Dat willen we niet." Ook wijst de wethouder erop dat de sociale huurwoningen waar de mensen gebruik van moeten kunnen maken, er ook moeten zijn.