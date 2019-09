VV Hoogeveen is VV Emmen de baas: 3-2

Het Drentse onderonsje tussen Hoogeveen en Emmen in de Hoofdklasse A is gewonnen door de thuisploeg. In Hoogeveen werd het 3-2 voor de ploeg van trainer Nico Haak.

Daarmee staat Hoogeveen zevende in de stand met 6 punten en zakt Emmen naar plaats 15.Beide ploegen hadden drie punten uit even veel gespeelde wedstrijden. Vorige week ging Emmen onderuit op eigen veld tegen Hollandia, terwijl Hoogeveen het spektakelstuk van Quick '20 met 5-4 verloor. Beide ploegen hadden dus iets goed te maken.Voor rust was het Hoogeveen dat dicteerde. De eerste kans was gelijk een doelpunt. Bjorn Zwikker krulde een vrije trap heerlijk in de rechterbovenhoek. Daarna was het de thuisploeg die de kansen kreeg, maar Saber Hendriks en Tom Heerkes vonden Lars van der Swaluw op hun weg. Toch scoorde Jearl Margharita vlak voor rust de 2-0.Hoogeveen leek vrij eenvoudig de wedstrijd te gaan winnen. Helemaal na de 3-0 van Zwikker. Vanaf dat moment ging de ploeg van trainer Hendrik Oosting uit een ander vaatje tappen. De eerste grote kans van de Emmenaren was direct raak. Een prachtig schot van aanvoerder Patrick Eberhard verdween in het doel van doelman Kevin Borgman. Het werd helemaal billen knijpen voor Hoogeveen toen invaller Thom Alders ook nog de 3-2 maakte. Ondanks dat Emmen nog druk zette, bleef het hierbij.