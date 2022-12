Tot 4 jaar cel voor oud-directeuren Rendo in megafraudezaak

Twee voormalig Rendo-directeuren zijn in hoger beroep veroordeeld voor het oplichten van de netbeheerder. Richard W. uit Groningen kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 4 jaar, Stephan V. uit Meppel hoorde een voorwaardelijke straf van een jaar gevangenisstraf uitgesproken worden.

Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hebben zij zich enkele jaren lang voor miljoenen verrijkt door de tussenkomst van hun persoonlijke vennootschappen. Dat gebeurde in de periode 2007 en 2011 door de voormalige leden van de directie van het bedrijf dat in Meppel is gevestigd.

Energiecentrale

Rendo verstrekte een aantal jaren lang geld aan Stramproy Green Investments (SGI) om in Steenwijk een energiecentrale te bouwen. De oud-directeuren van Rendo hadden via hun persoonlijke vennootschappen een meerderheidsbelang in SGI. Op papier was die bv onafhankelijk, maar in de praktijk niet.

W. en V. hadden opzettelijk geheim gehouden dat zij 60 procent van de aandelen in handen hadden. Familieleden en een tennisleraar werden opgevoerd als aandeelhouders. Rendo kreeg de waarheid niet onder ogen, doordat jaarstukken en documenten waren vervalst. Door deze schijnconstructie werd de netbeheerder ertoe bewogen dertig miljoen te investeren in dit project. Een deel van dit geld sluisden de oud-directeuren weg via hun eigen ondernemingen.

Niet op de hoogte

Volgens het hof is niet komen vast te staan dat de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Rendo hiervan op de hoogte waren. De rechter denkt dat het geld niet zou zijn verstrekt als het bedrijf van dat meerderheidsbelang op de hoogte was geweest.

De oud-directeuren hebben zich volgens het hof ook schuldig gemaakt aan onder meer valsheid in geschrifte, het onjuist inlichten van de accountant van Rendo en witwassen. Ook de bedrijven van de directeuren moeten volgens het hof als mededaders van de oplichting worden aangemerkt.

Celstraf en boete

Aan Richard W. heeft het hof een gevangenisstraf opgelegd van 4 jaar. Bovendien moet zijn persoonlijke vennootschap een boete betalen van 450.000 euro. Stephan V. heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar gekregen, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet hij 480 uur aan taakstraf uitvoeren.

De rechters legden bij hun beslissing de nadruk op de jarenlange fraude, de gewiekste wijze waarop de oplichting plaatsvond en de vele miljoenen die Rendo armer is geworden. Bovendien verrijkten de directeuren zich grof ten koste van gemeenschapsgeld.

Lagere straffen voor medeverdachten

Twee medeverdachten die betrokken waren bij SGI hebben zich volgens het hof ook schuldig gemaakt aan oplichting van Rendo. Hun rol was anders en hun aandeel in de oplichting duurde korter. Beiden krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 240 uur.

De broer van één van de voormalige Rendo-directeuren wordt veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrifte. Samen met zijn broer stelde hij een overeenkomst op die heeft bijgedragen aan de schijnconstructie. Daarom geeft het hof hem een boete van 10.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook hiervoor geldt een proeftijd van 2 jaar.

De schoonvader van de andere directeur is door het hof vrijgesproken van oplichting en valsheid in geschrifte.

Strafvermindering