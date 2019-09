Higler en Toornstra redden Feyenoord in Emmen: 3-3

Vooral Higler was na afloop de gebeten hond bij de Emmen-supporters. De arbiter gaf Feyenoord in de extra tijd (die minimaal vijf minuten zou duren) nog twee gemakkelijke vrije ballen. De eerste overleefde Emmen, de tweede niet. Toornstra vuurde de bal als een granaat achter Dennis Telgenkamp. Emmen had toen al ruim een kwartier met succes, met tien man (na direct rood voor Michaël Heylen) tegengehouden.FC Emmen begon dramatisch aan het duel tegen de 15-voudig landskampioen, want binnen 12 minuten keek de Drentse club tegen een schier kansloze 0-2 achterstand. Twee keer zeer matig verdedigen leverden Orkun Kökcu en Luciano Narsingh een niet te missen kans op. Twee keer mocht Michaël Heylen zich dat aantrekken, al waren Nick Bakker en Jan Nicklas Beste hun directe tegenstander (doelpuntenmaker Narsingh) ook volledig kwijt.Uit het niets kwam FC Emmen, in de 21e minuut op 1-2. Een aanval via de diepgaande Luciano Slagveer kwam met wat geluk (het lichaam van Michael de Leeuw) kwam de bal voor de voeten van Robbert de Vos en de basisdebutant schoot de bal heerlijk achter Kenneth Vermeer.Na de 1-2 ontspon zich een heerlijk duel. De gasten kwamen door Larsson bijna op 1-3, zijn poging belandde op de lat. Aan de andere kant stond de paal de gelijkmaker in de weg. De poging van Bijl raakte het aluminium.Tien minuten na de gelijkmaker barste het stadion bijna uit zijn voegen toen Sergio Peña verwoestend uithaalde vanaf zo'n 18 meter. De bal van de Peruaanse aanvallende middenvelder vloog schitterend in de kruising: 2-2. Emmen kreeg daarna kansen op meer, maar een goal van De Leeuw werd afgekeurd wegens duwen en kort daarna zag de spits een schot via Eric Botteghin naast gaan.Feyenoord kreeg na rust het niveau van het eerste kwartier niet terug. FC Emmen speelde met Chacon, Hiariej en ook De Vos op het middenveld prima en zeker in de controle uitstekend. Toen Luciano Slagveer een individuele actie doeltreffend afrondde en de thuisclub op 3-2 kwam leek een gigantische stunt in de maak.Leek, want Feyenoord kwam een kwartier voor tijd met een numerieke meerderheid na een directe rode kaart (vasthouden van de doorgebroken invaller Naoufal Bannis) van Heylen en ondanks dat de formatie van trainer Jaap Stam nauwelijks een creatieve oplossing vond groeide de druk op de goal van Telgenkamp wel.In de 96e minuut mocht Feyenoord toch nog juichen toen Toornstra de bal achter Telgenkamp kegelde. En zo veranderde de stunt van FC Emmen in een prima resultaat.