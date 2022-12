Feduzie gekozen tot Drents woord van het Jaar

Liefhebbers van het Drents hebben gekozen: feduzie is het Drentse woord van 2022. Het Drentse woord voor vertrouwen versloeg onder andere grommen, dauweln en kribben in de verkiezing van het Huus van de Taol.

Feduzie volgt gaorenklopper op, dat de titel in 2021 pakte. Afgelopen week kon er gestemd worden op tien woorden via de website van de streektaalorganisatie. Zo'n 850 mensen deden dat. Volgens het Huus van de Taol was het een spannende verkiezingsweek.