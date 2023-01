Zorgen om leefbaarheid in Vries: 'Het moet geen slaapdorp worden'

De drogisterij stopte vlak voor kerst, dorpswinkel Brink 10 geeft er eind deze maand de brui aan en de ondernemersvereniging in Vries houdt ermee op. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden de lokale ondernemers en politici. Zij vrezen dat Vries straks een dorp is waar niets meer te doen is.

"Twee gehaktballen pinda...." Met de telefoon aan zijn oor, krabbelt Henk Zuidberg een bestelling op een wit papiertje. Het is half elf, Plaza de Halte gaat eigenlijk pas over een halfuur open. Maar Zuidberg is er nu toch al en het is nogal wat om een vaste klant te verzoeken later te bellen.

Hongerige klanten

Al 40 jaar doet het gebouw aan de Brinkstraat dienst als cafetaria. "Daarvoor was het een winkel met huishoudelijke apparaten. Mijn oma begon met de zaak, waar later ook speelgoed werd verkocht. Rond Sinterklaas was ik het meest verwende kind van Vries", lacht Zuidberg.

De Vriezenaar werd in het pand geboren en zette de zaak voort. Dat gaat anno 2023 prima, aan hongerige klanten geen gebrek. Daarin lijkt Zuidberg een uitzondering te zijn, want in Vries neemt de verschraling van het winkelaanbod toe.

Winkels verdwijnen

"Het kan niet meer uit", verzuchtte Jan Jaap Dekker op de dag voor kerst. 24 december 2022 is de laatste dag van Drogist Dekker aan het Raadhuisplein in Vries. Na 97 jaar stopt de familiezaak. Dekker noemt de concurrentie van grote ketens als Kruidvat als probleem, maar vindt ook dat de drogisterijenbond te weinig bescherming biedt aan de leden. "Ik hoor van veel klanten dat ze het gaan missen en dat ze het jammer vinden dat ik verdwijn", zegt Dekker. "Maar ik merk ook dat men steeds vaker in de supermarkt al producten koopt die hier ook te halen zijn. Het is lastig daar tegen te concurreren."

Even verderop sluit Brink 10 binnenkort de deuren. De dorpswinkel, met een inpandig postkantoor, verdwijnt eind deze maand. Over de aanleiding wil de eigenaar liever niets kwijt, maar feit is dat fysieke winkels het in deze tijden van inflatie en hoge energiekosten steeds lastiger krijgen.