Smilde'94 en Hoogersmilde scoren niet in derby

Opponenten Smilde’94 en Hoogersmilde hebben in de openingsronde in de vierde klasse A gelijkgespeeld. De derby in Smilde eindigde in 0-0.

“Maar wie houdt van Hoogersmilde. Dorpje als een lange lint… Krijgt weer tranen in zijn ogen, omdat Smilde altijd wint.” Met een groot spandoek verwelkomde Smilde’94 de buren. Ook vorig seizoen kwamen beide opponenten elkaar tegen in de vierde klasse A. Even vaak stapte Smilde ’94 als winnaar van het veld.Hoogersmilde kwam beter uit de startblokken. De eerste grote kans was voor Gijs van Aken. Aan de overkant waagde Herman Koops namens de thuisploeg een schot op doel.Ook in een teleurstellende tweede helft waren de grootste kansen voor de gasten in het blauw-zwart. Sebastian Gryglicki - de Pool werkt in de bloemen en speelt in de zomermaanden voor Hoogersmilde - was een plaag voor de defensie van Smilde’94, maar tot een goede mogelijkheid leidde zijn loopwerk niet.In de slotfase bestookte Smilde’94 Hoogersmilde met hoge ballen. In de laatste minuut hoopte de thuisploeg na vermeend hands op een strafschop. Twintig seconden later verzuimde Robin Hatzmann aan de overkant de 0-1 te maken.“Vooraf hoop je op meer, maar uiteindelijk ben je - gezien de kansen van Hoogersmilde - blij met een punt”, vertelde coach Thom de Vries van Smilde’94 na de remise. “Ik denk dat we de kans op drie punten hebben laten liggen”, reageerde Hoogersmilde-coach Harmen Woudenberg.