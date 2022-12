Krijgen Meppelers een grote huurverlaging? 'Ze zijn vaak de dupe geweest'

Veel meer tempo in het verduurzamen van sociale huurwoningen in Meppel. Dat willen de SP en het CDA vanavond afdwingen in de gemeenteraadsvergadering. Zij komen met een plan om huurders een grote huurkorting te geven zolang hun woning niet wordt geïsoleerd. "We kunnen als gemeente een rol pakken", zegt SP-raadslid Xander Topma.

Landelijk is afgesproken dat woningcorporaties de komende jaren volop inzetten op verduurzamen van slecht geïsoleerde huurwoningen, huizen met energielabel E, F of G. Daar hebben de corporaties nog enkele jaren voor, in 2028 moet het afgerond zijn. In Meppel wil de gemeenteraad hier sneller mee zijn: eind vorig jaar werd een plan aangenomen dat isoleren grote prioriteit moet krijgen.

Maar volgens Topma komt daarvan maar weinig terecht. "Het blijft te veel hangen in plannenmakerij. Iedereen kijkt naar elkaar, ondertussen worden er geen stappen gezet. Het lijkt alsof ze eerst het complete antwoord willen krijgen voordat ze aan het werk gaan. Soms kom je alleen tot antwoorden door alvast te beginnen. Dan heb ik het over dingen die wij 'geen spijt maatregelen' noemen. Kieren dichten, isoleren en enkel glas vervangen voor dubbelglas. Dat is namelijk altijd een goede beslissing, of je nu in de toekomst van het gas af gaat of niet."

Afdwingen

Topma wil een snellere verduurzaming afdwingen met een grote huurverlaging voor de huurders. "Dat moet werken als een stok achter de deur", vertelt hij. "Een huurverlaging totdat de woningen duurzamer zijn. Daardoor moeten de woningcorporaties in actie komen. Ze kunnen hun investering in verduurzaming immers sneller terugverdienen, want als de woning goed geïsoleerd is mag de huur weer hersteld worden. Maar vanaf dat moment profiteert de bewoner van een lagere energierekening."

Hoe hoog moet die verlaging zijn? De SP'er vindt het lastig om dat in euro's uit te drukken. Maar duidelijk is dat het gaat om 'forse' of 'stevige' verlagingen. "Huurprijzen zijn opgebouwd in een puntensysteem. Dit kan als een gebrek daarin worden opgenomen."

Slechte woning op hun bordje

Het liefst trekt Topma het signaal nog breder. Volgens hem is het probleem groter dan slechte isolatie. "Niet alleen de isolatie loopt achter, eigenlijk is op alle vlakken sprake van achterstallig onderhoud. En daar zijn huurders vaak de dupe van geweest. Veel woningen hebben nog enkel glas en dat is nu een probleem omdat de energiekosten mede daardoor super hoog zijn. Maar er zijn nog veel meer gebreken."

Hij ergert zich eraan dat sommige van deze woningen dan verkocht worden door de woningcorporaties. "Ze stoten geen goede woningen af, dit gaat om de oudste en slechtste woningen. Die worden dan te koop aangeboden aan de huidige bewoners, maar dat is niet slim. Zij krijgen dan een slechte woning op hun bordje. En deze doelgroep heeft niet altijd de portemonnee om vervolgens groots te renoveren en het huis duurzamer te maken. Waarom zou je dit probleem afschuiven naar deze doelgroep?"

Oude woningen niet meer verkopen

Het raadslid wil dat de wethouder hierover afspraken maakt met de woningcorporaties, waarbij het uitgangspunt is dat geen één woning wordt verkocht. "We hebben al een groot tekort aan sociale huurwoningen. Laten we alles wat er is behouden. Vanaf komend jaar gaan de corporaties minder belasting betalen. Dat gaat om miljoenen. Laat ze dat maar investeren in renovatie, zodat niets meer afgestoten hoeft te worden."