Platen van de Muzikanten met Alides Hidding

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt ze? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze hen aan de hand daarvan beter kennen. In de eerste aflevering is Alides Hidding te gast.

De Time Bandits-zanger uit Odoornerveen had in 1980 zijn eerste hit in Nederland met het nummer Hollywood Seven. Alides is er maar wat trots op. Zo trots zelfs dat hij dat het beste nummer van Drentse bodem noemt: "In al mijn verlegenheid. Ik weet nog dat ik toen een jongetje was en verkering had met een boerendochter. Ik hielp de boer af en toe en hij riep mij elke keer dat we op de radio waren. Maar als ik naar de boerderij rende, was ik steeds te laat om het te horen."