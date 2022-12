Gemeente Midden-Drenthe wil er een dorp aan woningen bijbouwen

Het college van de gemeente Midden-Drenthe wil vaart maken met de woningbouwplannen. Dat besloot het al bij de coalitievorming, maar nu voegt ze daad bij het woord met cijfers. Het gaat om 620 tot 1.720 woningen voor 2030.

"Dat is een forse opgave", stelt wethouder Dennis Bouwman (PvdA). "Het is een heel dorp wat er an sich bij komt."

Gisteren maakte de provincie Drenthe bekend de komende acht jaar 13.000 woningen te bouwen. Daarvan komt een deel dus ook in Midden-Drenthe. Bij de installatie van het nieuwe college werd het aantal van 4.000 nieuwe woningen voor 2030 genoemd.

Die ambitie kwam voort uit het Deltaplan van het Noorden, waarin het in Noord-Nederland ruim 200.000 nieuwe woningen moeten komen. Midden-Drenthe sluit niet uit dat er nog meer dan de nu aangekondigde 1.720 woningen bijkomen.

Bouwen voor eigen inwoners

De gemeente is in gesprek gegaan in de drie grootste dorpen, hield een enquête onder bewoners en borduurt voort op eerder onderzoek wat is gedaan naar de behoefte. "Midden-Drenthe is een grote plattelandsgemeente", vertelt Bouwman. "De hoogste urgentie heeft het bouwen voor onze eigen inwoners. Waarschijnlijk komt de minister straks met meer middelen om voorrang te geven aan eigen inwoners."

Om aan de lokale behoefte te voldoen moet de gemeente volgens de wethouder 620 woningen bouwen. Daarnaast is de kans groot dat mensen uit andere regio's zoals Groningen of Zwolle uitwijken naar Midden-Drenthe. "We liggen erg centraal. We hebben een station. Heb je bijvoorbeeld een stel waarvan de een in Drachten werkt en de ander in Emmen en je trekt een lijn, dan kom je in het midden in Beilen uit."

Ook arbeidsmigranten, huisvesting van statushouders en uitstroom vanaf vakantieparken zorgt voor een hogere vraag. Daarom wordt uitgegaan van een aantal tussen de 620 en 1720 woningen.

Grootste groei in Beilen

De grootste hoeveelheid woningen om aan de lokale behoefte te voorzien komt bij Beilen. Het gaat om in elk geval 215 woningen.