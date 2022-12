2022 was het zonnigste jaar ooit in (Noord-)Drenthe

Mede door de extreme hitte van de afgelopen zomer gaat 2022 de boeken in als een zeer zomers jaar. Het zorgt in Drenthe zelfs voor een record.

"Op papier hebben we het meest zonnige jaar ooit in Eelde te pakken. In totaal hadden we meer dan 2040 zonuren gekregen", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Het was nog nooit zo zonnig, al is dit aantal zonuren nog niet overal in Drenthe gehaald."

Volgens Van der Zwaag is het geen toeval dat de zon zich steeds nadrukkelijker laat zien. "De lucht is in het voorjaar en de zomer steeds droger. Dus minder wolkenvorming en meer zon. Het oude record stamt uit 2018, dat was een warm en ontzettend droog jaar."