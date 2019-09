Zwart rokende fakkels en spandoeken met rouwrand bij VV Buinen

De spelers, de club en enkele honderden toeschouwers, waaronder burgemeester Jan Seton, herdenken op en langs het veld de overleden spelers Durk en Mart van het eerste team. Ze steunen de twee jeugdleden die nog in het ziekenhuis liggen.Meer dan een week lang rouwt Buinen. Na de begrafenis van Durk afgelopen woensdag was er een bijeenkomst bij VV Buinen. Ook een dag later, na de crematie van Mart, kwam weer iedereen bijeen bij de club. En zaterdagavond was er een volgende bijeenkomst in de kantine, toen de betrokken ouders iedereen bedankten voor hun medeleven.Voorzitter Rudy Pepping: "Het was een heel beladen week. We zijn een hechte club. De jongens hangen aan elkaar, zijn allemaal kameraden van elkaar. Wat dat betreft is dat wel een positief ding bij deze gebeurtenis. Het doet je als vereniging ook heel erg goed dat zoveel mensen het condoleance-register hebben getekend."Langs het veld hangen spandoeken met teksten als 'Rust zacht Durk', 'Durk en Mart voor altijd in ons hart', 'Thomas en Lars blijf vechten' en 'Samen Sterk'. Een groep jongens ontrolt voor de wedstrijd op het veld een groot spandoek met de tekst 'Mart en Durk: Gegaan maar nooit vergeten.'De spelers, de technische staf en het bestuur hebben samen besloten toch te gaan spelen. Pepping: "We spelen met rouwbanden, doen de dingen die er bij horen en voor de rest gaan we lekker proberen te voetballen."Toch is het een moeilijke middag. "De spelers komen de kleedkamer binnen en zien de plek waar één van de jongens altijd zat die er nu niet meer is. Dat zal heel emotioneel worden. En in de wedstrijd moeten anderen op de links- en rechtshalf posities van Mart en Durk spelen. Dat zal voor die jongens moeilijk zijn", zegt Pepping.In zijn korte woordje vooraf aan de wedstrijd wenst voorzitter Pepping de betrokken families sterkte. En hij bedankt iedereen die de club de afgelopen tijd steunde.