Grab & Go-winkels in Assen krijgen ruimere zondagsopenstelling

De Grab and Go-winkels in Assen mogen op zondagen eerder open en later dicht. Dat besloot de gemeenteraad vanavond tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar.

Een Grab and Go-winkel is een gemakswinkel met een omvang van maximaal 300 vierkante meter. Zo'n winkel heeft een assortiment dat is gericht op snelheid, gemak en kant-en-klaarproducten, zoals belegde broodjes, wraps en salades. Dat schrijft D66 in het nieuwe voorstel dat ze indienden. In Assen zou het gaan om de City Spar in het centrum van de stad.

Nieuw voorstel

D66 wilde eerst dat alle supermarkten in Assen op zondag langer open gingen. Nu zijn die van 12.00 tot 18.00 uur open. De partij zou dit graag verruimen naar tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Daar was de raad het sowieso niet mee eens. Daarom heeft fractievoorzitter Adinda Bornkamp besloten om het voorstel aan te passen.

"Na de voor- en tegenargumenten gehoord te hebben, kwam D66 tot de conclusie dat de tijd voor de meerderheid van de gemeenteraad nog niet rijp genoeg is om alle ondernemers de vrijheid te gunnen om op zon- en feestdagen open te kunnen", aldus Bornkamp. "Wij zagen kansen, als eerste groeistap in Assen, om supermarkten deze verruiming wel te geven. Daarom is het definitieve initiatiefvoorstel aangepast. Het voorstel is om voor nu de winkeltijden te verruimen voor winkels met een Grab & Go concept."

Het nieuwe voorstel is dat de betreffende ondernemers dus zelf mogen kiezen of ze op de zon- en feestdagen geopend willen zijn. Op die dagen zou dat mogen tussen 06.00 en 22.00 uur.

Laatste kans voor eerste stap

En dat nieuwe voorstel kwam met negentien stemmen voor en negen stemmen tegen door de gemeenteraad. Initiatiefneemster Bornkamp is blij met de uitslag. "Het is de derde ronde. Ik kreeg geluiden om mij heen van: 'Adinda er blijft niks van het voorstel over, dus laar maar zitten. Ga gewoon verder. Of kies je voor een positieve insteek.' Beter iets dan niets. Daar hebben wij voor gekozen. Dit is de allerlaatste kans een eerste stap te zetten in het mooie Assen", zei Bornkamp tijdens de raadsvergadering.

Ook stadspartij PLOP, Assen Centraal, 50PLUS, GroenLinks en de VVD stemden voor. "Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Het is geen wereldschokkende ontwikkeling, maar het is er", zei Henk Santing van PLOP. Hij hoopt dat de wijziging snel ingaat.

Wethouder Bert-Jan ten Oever (PLOP) wil haast maken. "Ik hoop dat we dit morgen al kunnen plaatsen, dan kunnen de betreffende ondernemers hiermee aan de slag."

Een nieuwe tegenstemmer

Een aantal tegenstemmers was voor de vergadering al bekend. De ChristenUnie, de SP en het CDA lieten in de vorige raadsvergadering al duidelijk blijken dat ze tegen waren.

Een nieuwe tegenstemmer was de PvdA. Raadslid Willard Bouwmeester (PvdA) legde uit waarom. "We zagen in het eerste voorstel wel voordelen, maar wij vinden dat de openingstijden in de stad gelijk getrokken moeten worden met de omringende dorpen. Deze variant vinden we nu te ingekaderd en te veel op één ondernemer toegespitst." Daarmee doelt Bouwmeester op de City Spar.

Ondernemer mag aan de bak

De eigenaar van de City Spar aan de Noordersingel, Nico van Dijk, keek vanaf de publieke tribune toe. Hij kwam met een glimlach op zijn gezicht de trap van de tribune af. Eenmaal buiten de raadszaal klonk een enthousiast gejuich en geklap.