Lars Otto uit Assen plukt hangjongeren van de straat en zet ze aan het werk in zijn restaurant

Ondanks zijn gebrek aan ervaring in de keuken, komt zijn droom niet geheel uit de lucht vallen. Vanaf zijn vijftiende werkte hij als afwasser en in de bediening bij restaurants in Assen. "Maar ik wilde graag zelf iets opzetten", legt Otto uit. Zodoende kan heel Assen nu smoothies, wraps en bowls bij hem bestellen.

Bijzondere bezorgers

Voor het bezorgen van die maaltijden kwam Otto op een bijzondere manier aan werknemers. "Toen ik hier begon, stond er vaak een groep jongeren voor de deur van 16 tot 18 jaar oud. Zij maakten soms wel eens troep", vertelt Otto. "Toen het drukker werd, plaatste ik een vacature op de website en besloot een van die jongens te solliciteren."

Dat bleek een succes, want vijf van zijn vrienden volgden hem en bezorgen inmiddels ook een paar dagen in de week voor Ottie's. "Het klikt goed. Ze doen hun werk goed en ze vinden het leuk om te bezorgen in hun eigen wijk", vertelt Otto enthousiast. "En ik heb inmiddels een band met ze opgebouwd, waardoor het zelfs voelt alsof ik met vrienden werk."

Geen klachten meer

Het nieuwe personeel blijkt niet alleen de werksfeer ten goede te komen. Ook de sfeer in de wijk is verbeterd. Buurtbewoners ervaren volgens Otto een stuk minder overlast van de jeugd: "De afgelopen maanden hebben we geen klachten meer gehad"."