Rendo haalt miljoenen terug van frauderende oud-bestuurders

Netbeheerder Rendo heeft in de afgelopen tien jaar bijna 15 miljoen euro kunnen verhalen op oud-bestuurders Richard W. uit Groningen en Stephan V. uit Meppel. Dit duo is veroordeeld voor fraude en oplichting van het Meppeler bedrijf.

"De totale schade die zij hiermee hebben veroorzaakt, is op 30 miljoen euro geraamd. Wij hebben via allerlei procedures ongeveer de helft hiervan kunnen terughalen", zegt huidig directeur Eddy Veenstra. Daarbij gaat het om geld dat door fraude verdween en verkeerde investeringen door de oud-bestuurders verdween. "Met het bedrag dat we terug hebben kunnen halen, zijn we tevreden. Alle procedures zijn succesvol afgerond."

Oplichting

In hoger beroep veroordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de twee oud-directeuren tot maximaal vier jaar cel. Volgens het hof heeft het duo zich tussen 2007 en 2011 voor miljoenen verrijkt bij de bouw van een energiecentrale in Steenwijk. Daarvoor werd Stramproy Green Investments (SGI) in de arm genomen. Op papier was die partij onafhankelijk, maar in de praktijk hadden de oud-directeuren van Rendo via hun persoonlijke vennootschappen een meerderheidsbelang in SGI.

Om dit verborgen te houden voor de Raad van Commissarissen en aandeelhouders van Rendo werden documenten vervalst en stropoppen opgevoerd als aandeelhouders van SGI. Daarnaast zijn W. en V. schuldig bevonden aan het onjuist inlichten van een accountant van Rendo en witwassen.

Hoofdstuk bijna afgesloten

In januari is er nog een allerlaatste civiele procedure tegen Richard W. "Daarna is dit hoofdstuk afgesloten. En dat mag ook wel, bijna elf jaar na dato", verzucht Veenstra. Want het hele proces heeft veel gedaan bij het bedrijf en de medewerkers. "Vooral in de beginjaren speelde dit heel erg. De laatste jaren is het meer naar de achtergrond verhuisd. Alleen een klein groepje medewerkers is nog bezig met de afwikkeling van de laatste zaken."