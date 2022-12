Scholieren De Barg met erehaag ontvangen op De Brink: 'Ga oude school wel missen'

Leerlingen van basisschool De Barg in Emmen keren na de kerstvakantie niet terug op hun school. De Barg wordt begin volgend jaar gesloopt en maakt plaats voor een gloednieuw gebouw. Dit wordt het nieuwe onderkomen voor leerlingen van De Barg, De Brink en de Tine Marcusschool.

Veel drukte bij openbare basisschool De Barg in Emmen vanmiddag. Een verhuiswagen rijdt het schoolplein op. Verhuizers rijden een voor een de rolcontainers naar binnen. Waar je in de school ook kijkt, overal zie je verhuisdozen. In de lokalen zijn de bureaus al grotendeels verwijderd en in de hal gezet.

Vandaag is een grote dag voor De Barg, want het is de laatste keer dat er les wordt gegeven in het ongeveer vijftig jaar oude gebouw. Alle spulletjes worden overgebracht naar de school De Brink, zo'n 500 meter verderop. De twee scholen fuseren volgend jaar september tot een school.

Kindcentrum

Na de sloop van De Barg verrijst er een compleet nieuw kindcentrum op deze plek, waar naast de fusieschool ook de Tine Marcusschool wordt ondergebracht. Deze laatste school is nu nog gevestigd in de wijk Emmerhout.