TV Drenthe zendt nieuw programma uit over voortbestaan dorpshuizen

Vechten voor behoud

In Havelte en Nieuw-Roden wordt een programma aangeboden op het gebied van kunst en cultuur. "Dat is echt noodzakelijk om onze eigen broek op te houden", legt Pierre Berghuis van 't Dorpshuus Nij Roon uit. Met onder andere muziekoptredens proberen ze zoveel mogelijk mensen naar het dorpshuis te halen.

In Havelte hebben de dorpelingen gevochten om het dorpshuis te behouden. De gemeente Westerveld wilde graag een nieuw dorpshuis bouwen op een andere locatie. Dat stuitte op verzet bij veel inwoners, die blij zijn met het gebouw dat er nu staat. Ze zamelden handtekeningen in om de verhuizing te voorkomen. "Ons dorpshuis levert een bijdrage aan de sociale cohesie van Havelte", zegt een bezoeker. "Als dat weg is, worden we allemaal een individu."

"We zijn nog steeds geen Ziggo Dome", zegt Kees Heij van dorpsgemeenschap Havelte. "Maar dat maakt niet uit. We zijn niet op zoek naar activiteiten die commerciële meerwaarde hebben, maar juist een meerwaarde op mentaal vlak. Daar is een dorpshuis voor."

De enige ontmoetingsplek

De dorpshuizen in Nieuw-Balinge en Weerdinge zetten in op sport en bewegen. De Heugte in Nieuw-Balinge werd in 2020 Dorpshuis van het Jaar. De beheerder had toen nog een wens: de peuterspeelzaal omtoveren tot een fitnessruimte. Dat is gelukt. De dorpelingen hoeven niet meer in de auto naar omliggende dorpen om te sporten. "En een bijkomend voordeel: na het sporten komen ze voor de derde helft naar de de bar", zegt Ramon van der Sleen van De Heugte.