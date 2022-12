Politie neemt 268 kilo illegaal vuurwerk in beslag in Barger-Compascuum en Zwartemeer

De politie heeft ruim 268 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Barger-Compascuum en Zwartemeer. In een woning in Barger-Compascuum werd gisteren ruim 84 kilo illegaal vuurwerk gevonden, dat in het buitenland is gekocht. In Zwartemeer ging het om 184 kilo.

De politie kwam het vuurwerk in Barger-Compascuum op het spoor in een lopend onderzoek. Even verderop in Zwartemeer werd de 184 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden nadat de politie anoniem getipt was. Op zolder van een rijtjeswoning zijn onder meer nitraten, strijkers en vlinderbommen gevonden.

"Dit kaliber illegaal vuurwerk vormde een groot risico voor de omgeving", aldus de politie. "Het afsteken van dit soort vuurwerk veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade." Het in beslaggenomen vuurwerk zal op een veilige manier worden vernietigd.

Burgemeester: 'Levensgevaarlijk'

Burgemeester Eric van Oosterhout roept inwoners op om zich te melden bij de politie als ze het vermoeden hebben dat er in hun omgeving illegaal vuurwerk wordt opgeslagen. "Dit is niet alleen goed voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je buren", zegt hij. "Het is levensgevaarlijk en onverantwoord. Je wilt niet aan de gevolgen denken als zulke hoeveelheden vuurwerk ontploffen. Woningen zijn niet bedoeld om vuurwerk op te slaan. Niet alleen bewoners, maar ook buren lopen grote risico's."

Tegen beide bewoners, een 45-jarige man uit de gemeente Emmen en een 26-jarige man uit Zwartemeer zal een proces-verbaal worden opgemaakt. Burgemeester Eric van Oosterhout beraadt zich op maatregelen tegen de bewoners. Die staan los van een strafrechtelijk onderzoek.

