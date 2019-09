Piepklein Meppen verrast door enorm succes Oogstfeest

Sinds drie jaar wordt het oogstfeest in Meppen georganiseerd. Wat oorspronkelijk een evenement was voor het dorp, is inmiddels in de wijde omgeving in trek. Zelfs bezoekers uit Delft of Duitsland hebben de markt gevonden."Alle producten die van het land komen en die ook in deze tijd geoogst worden, samen met de mensen die die producten verkopen en maken, halen we hier naar het dorp toe", vertelt Martin Caron, voorzitter van het evenement. "Er zit veel oud ambacht in, maar ook jam, honing en uien."Nieuw dit jaar is de show van de valkenier, vertelt Caron. "In zijn dagelijkse werk zorgt de valkenier dat de oogst van de boeren beschermd wordt met de roofvogels. Hij geeft ook demonstraties."De initiatiefnemers zijn eigenlijk verrast door het eigen succes. Zo hebben ze een stop moeten zetten op het aantal kramen en samen met de gemeente dit jaar een veiligheidsplan met verkeersregelaars opgesteld."We zijn het professioneler aan het maken," vertelt Caron. "We hebben verkeersregelaars ingehuurd, want het verkeer moet goed verlopen. Dan kunnen wij ons richten op de sfeer op de markt. Je moet ook een grens trekken, anders wordt het te groot. Het moet gewoon blijven zoals het is."