Scott Redding neemt voortouw in 'Showdown' met dubbele zege bij British Superbikes Assen

De races van de British Superbikes in Assen zijn de eerste uit de zogenaamde 'Showdown' series waarin de titelstrijd beslist wordt. De zes beste coureurs van het seizoen vechten in 7 wedstrijden uit wie zich de nieuwe kampioen mag noemen. Op het TT circuit werden de eerste twee wedstrijden uit de serie verreden. Mede door het goede weer werd de wedstrijddag goed bezocht. Ruim 25.000 bezoekers passeerden de toegangspoortjes.Scott Redding kwalificeerde zich zaterdag als snelste en domineerde de eerste race van start tot finish. Alleen Tommy Bridewell kon de voormalig MotoGP-coureur bedreigen, maar in een poging in het spoor te blijven schoof Bridewell onderuit. Josh Brookes eindigde als tweede en Jason O'Halloran mocht als derde mee naar het podium. Redding nam na zijn zege de leiding in de titelstrijd van Brookes over. Zijn voorsprong was slechts twee punten.In de tweede race had Redding meer moeite. Suzuki-coureur Luke Stapleford maakte het hem in de beginfase moeilijk en in de slotfase moest hij weer afrekenen met Tommy Bridewell. In laatste ronden van de wedstrijd slaagde Redding er toch in om een gat te slaan om opnieuw onbedreigd naar de winst te rijden. Dit keer pakte Bridewell de tweede plaats op het podium en hield Danny Buchan achter zich. Josh Brookes viel met een vierde plaats buiten de punten.Hierdoor kon Redding opnieuw uitlopen in de titelstrijd. Het gat met teamgenoot Brookes is nu 14 punten. Tommy Bridewell staat derde met 51 punten achterstand.In de British Sidecar klasse was er net als zaterdag een vierde plaats weggelegd voor de combinatie van Bennie Streuer uit Grolloo en zijn Franse bakkenist Kevin Rousseau. Streuer startte vanaf de zesde plaats en gaf uiteindelijk ruim dertien seconden toe op winnaars Tim Reeves en Mark Wilkes. Ilse de Haas en bakkenist Ferry Segers vielen halverwege de wedstrijd uit.In de British Supersport klasse stond Jeroen Hilster uit Assen aan de start. Na een zestiende plaats op zaterdag wist de jonge coureur op zondagmiddag de finish niet te halen.