De uit de hand gelopen hobby van Herma Vos: kerststukjes maken

Ze heeft het er maar druk mee. Het ene na het andere takje wordt in de oase geprikt door Herma Vos uit Hooghalen. Aan de straat bij haar boerderij even ten zuiden van het dorp staat een grote kar met daarop verschillende kerststukjes. Groot, klein, met kaarsen of een dennenappel. Ze heeft het allemaal te koop.

Elke dag staat ze achter in de schuur in een hokje van pak 'm beet tien vierkante meter kerstbakjes te maken. "Het is klein, maar precies groot genoeg. Een georganiseerde rommel. Ik weet precies waar alles staat en kan overal direct bij." Ze heeft de smaak aardig te pakken, want in een kwartiertje tijd heeft ze alweer een bakje klaar. "Je kunt wel zeggen dat dit een uit de hand gelopen hobby is", zegt ze lachend.

Al jaren verkoopt ze op de kar bij hun boerderij kalebassen. "Dat doen we in augustus en toen zeiden mijn schoonouders: 'kunnen we dit niet vaker doen? Waarom zetten we de kar ook niet neer met Kerst?' Toen ben ik samen met mijn schoonmoeder begonnen met het maken van de kerststukjes." Inmiddels doet ze het alleen, maar krijgt ze wel hulp van familie. Dat is ook wel nodig, want ze maakt zo'n 120 tot 150 kerststukken.