Drenthe College en Terra willen in 2024 fuseren

Het Drenthe College en Terra willen op 1 augustus 2024 fuseren. De scholen voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs willen door de fusie sterker komen te staan nu het aantal scholieren in de toekomst daalt en de arbeidsmarkt steeds sneller verandert.

"We waren verliefd, we hebben nu de verlovingsverklaring getekend en leggen alles naast elkaar en dan wordt er getrouwd", zegt Arwin Nimis, bestuurder van het Drenthe College over de intentieverklaring die vanmiddag werd getekend.

Het huwelijk moet nog worden goedgekeurd door de minister. Op 1 januari 2024 fuseren de besturen, in het nieuwe schooljaar (1 augustus 2024) gaan de scholen samen.

Twee namen

Terra en het Drenthe College blijven als merknamen los van elkaar bestaan. "Terra staat bekend om het groene profiel, dat willen we behouden in de regio. Daarnaast heeft het Terra locaties in Groningen", zegt Nimis. "Met het Drenthe College willen we het Drentse blijven uitdragen."