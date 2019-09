Metamorfose TT Circuit voor Motocross of Nations is begonnen

In totaal wordt er komende week 26.000 kuub zand op het racecircuit opgebracht. Dat is 6.000 kuub meer dan voorgaande jaren."Het circuit voor de Motorcross of Nations is langer dan voor een ronde uit het wereldkampioenschap", verklaart organisator Lee van Dam. "Dat zijn voorschriften van de wereldmotorsportbond FIM en rechtenhouder Youthstream. Het scheelt zo'n 300 kippers. Dat betekent extra kosten."De afgelopen vier jaar was het TT Circuit al gastheer voor de strijd om de individuele wereldtitels. Dit jaar gaat het om een landenwedstrijd. Voor de Motorcross of Nations komen 34 landen met ieder drie coureurs naar Drenthe. Zij komen uit in drie verschillende klasses. De resultaten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen een landenklassement.Nederland werd nog nooit wereldkampioen. Maar de laatste drie jaar op rij won het nationale team wel zilver.Voor het vijfde jaar is De Romein uit Veendam verantwoordelijk voor de grote metamorfose. Komende week zijn er iedere dag tussen de 18 en 25 werknemers actief om het cross-circuit te bouwen. "We gaan komende nacht doorwerken. Afhankelijk van hoe het loopt misschien morgennacht ook nog, maar dan moet het wel lukken". zegt directeur Harm Jan Haan van De Romein. "De extra 6.000 kuub zand komt uit Groningen. Dat was commercieel de beste deal."Nederland wordt komend weekend vertegenwoordigt door Jeffey Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk. Koning Willem-Alexander brengt zondagmiddag een bezoek aan het TT Circuit.