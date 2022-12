Deelnemers voeren actie voor behoud werk/leerbedrijven GGZ Drenthe

Tien deelnemers van werk/leerbedrijven Daat-Drenthe van de GGZ Drenthe hebben vandaag geflyerd op de markt in Emmen om aandacht te vragen voor een petitie die ze zijn gestart voor behoud van die bedrijven. GGZ Drenthe wil een aantal van de acht locaties sluiten en is op zoek naar een overnamepartner.

De actie was opgezet door Natasja van Viersen, die zelf werkt bij de lijstenmakerij van Daat in Beilen. "Die dagbesteding is de reddingsboei voor 400 kwetsbare mensen met diverse psychische problematiek. Het is de plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze kunnen groeien. Als ik naar mezelf kijk: vijf jaar geleden was ik een ongeleid projectiel. Ik heb borderline en voor mij is het juist heel belangrijk om op zo'n beschermde werkplek de dingen te leren die ik moet leren om weer betaald werk te kunnen doen. Het geeft mij rust."

Gevolgen sluiting groot

Van Viersen is al twee jaar bezig om door te stromen naar betaald werk. "Mijn persoonlijk begeleider denkt dat het nog anderhalf jaar duurt voordat ik betaald werk kan doen. Als het werk bij Daat nu stopt dan word ik jaren teruggezet. Ik heb al twaalf en een half jaar een relatie en wil samenwonen. Dat kan pas als ik een betaalde baan heb, want nu zit ik in de bijstand. Ik wil verder bouwen aan mijn leven en aan een gezin."

De GGZ Drenthe zegt dat het werk/leerbedrijf verliesgevend is en verwacht het tij niet te kunnen keren. "Als de GGZ Drenthe van ons af wil vinden we dat prima. Ook als we naar een andere locatie moeten. Maar wij willen wel dat onze begeleiders meeverhuizen. Als je die begeleiders bij ons weghaalt gaan we crashen. Dat gaat de GGZ Drenthe nog veel meer geld kosten."

De impact op de deelnemers van de dreigende sluiting is volgens Van Viersen groot. "Toen de kringloopwinkel in Hoogeveen de deuren sloot in 2016 zijn 30 mensen op straat gezet. Drie van hen hebben zichzelf het leven ontnomen. Nu hoor ik ook mensen zeggen: als ik niet meer kan werken bij Daat, dan hoeft het voor mij niet meer. Dit is bijvoorbeeld voor mensen met angststoornissen de enige reden om nog buiten de deur te komen."

Besluit nog niet definitief

René Wittendorp, fractievoorzitter van het CDA Emmen, kwam ook even langs bij de flyer-actie. Vooral om zich te laten te informeren. "Het heeft de aandacht van de politiek. Er zijn vragen over gesteld en het college zegt ermee bezig te zijn. Wij zullen een vinger aan de pols houden."