Fikse brand bij recyclingsbedrijf Suez in Emmen [update]

De brandweer heeft tegen 22:00 uur laten weten dat de brand meester is. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zegt dat er bouwafval in brand stond.Er zijn volgens de VRD geen aanwijzingen dat er gevaarlijke stoffen als asbest in brand stonden. Wel is rook volgens de woordvoerder 'altijd schadelijk' en wordt mensen aangeraden uit de rook te blijven.De VRD riep mensen die last hebben van de rook op hun ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit de zetten.Suez Recycling & Recovery heeft meerdere vestigingen in Nederland. Het bedrijf verwerkt PMD-afval van particulieren, maar ook chemisch afval van bedrijven. Onduidelijk is wat voor soorten afval exact in Emmen verwerkt wordt.In ieder geval verwerkt Suez in Emmen PMD-afval voor gemeenten. Voorheen was Suez bekend onder de naam Sita.Blusteams uit de hele regio zijn opgetrommeld om te helpen bij het bestrijden van de brand. Brandweerlieden uit Emmen, Sleen, Klazienaveen, Schoonebeek en Schoonoord zijn aanwezig.