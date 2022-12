Rechtbank doet uitspraak in langslepende zwembadmoordzaak

De rechtbank in Groningen oordeelt vandaag in een langslepend strafproces rond de moord op Jan Elzinga in juli 2012. Elzinga werd in de vroege ochtend voor de ingang van het zwembad in Marum doodgeschoten. Sindsdien wordt de moord op Elzinga 'de zwembadmoord' genoemd.

Tijdens een veelbewogen marathonzitting in oktober, die acht dagen duurde, eiste het Openbaar Ministerie (OM) voor het uitlokken van deze moord tegen Monique H. (43) uit Hollandscheveld en haar broer Marcel (40) uit Nieuw-Roden een celstraf van 20 jaar.

Hun moeder Coby van der L. (61) uit Roden zou voor haar aandeel een celstraf van 17 jaar opgelegd moeten krijgen. Een handlanger uit Kampen, de 57-jarige Johan L., zou voor het regelen van twee wapens ook 17 jaar moeten zitten.

Link tussen familie en uitvoerders

L. werd door het OM gezien als de link tussen de familieleden en de uiteindelijke uitvoerders van de moord. Die werden direct na de moord op Elzinga opgepakt. Pascal E. uit Zwolle was de schutter en Willem P. uit Kampen zijn directe opdrachtgever.

De schutter kreeg een celstraf van 15 jaar opgelegd en P. moest uiteindelijk bijna twintig jaar zitten. De schutter uit Zwolle vertelde direct al tegen de politie dat de vriendin van Elzinga en zijn schoonfamilie achter de moord zaten. Zij zouden de uiteindelijke opdrachtgevers zijn en Willem P. was een tussenpersoon, zei de man.

Deal met het OM

P. ontkende en zweeg in alle talen: tot 2019. Hij vond dat de nabestaanden het recht hebben op de waarheid. Hij wilde in ruil voor een fikse strafkorting hierover verklaren.

De deal met het OM werd een feit. Als ondersteuning voor zijn belastende verklaring overhandigde P. hen een telefoon met sms-berichten. Uit die berichten zou blijken dat de schoonfamilie van Elzinga achter de moord zat. Op basis van deze nieuwe verklaringen werd de familie en Johan L. uit Kampen vorig jaar in juli aangehouden.

Nep-berichten

De advocaten ontdekten onregelmatigheden in de sms-berichten. De rechtbank liet het OM opnieuw onderzoek doen naar de authenticiteit van deze berichten.

Er werden geen technische mankementen vastgesteld, maar de volgorde waarop deze berichten waren gemaakt en verstuurd was wel wonderlijk, merkten de rechters op. De advocaten waren daar helder over. De berichten waren door P. zelf 'in elkaar geflanst'.

Meer bewijs

Het OM gaf toe dat er onvoldoende controle is geweest op deze berichten, maar 'de eerlijkheid van het proces is niet geïnfecteerd', zei de officier van justitie tegenover de rechtbank.

En er was meer bewijs, zei de aanklager. De verklaring van de schutter direct na zijn aanhouding in 2012 over de mogelijke betrokkenheid van de schoonfamilie van Elzinga. Daarnaast luisterde de politie de familie af, kort voor hun aanhouding in 2021. Ook zijn er nog de telefoongegevens van deze verdachten kort voor de moord in 2012.

'Glashard liegende kroongetuige'

De advocaten van de verdachten van de Marumer zwembadmoord lieten geen spaan heel van de 'glashard liegende' kroongetuige Willem P. De man gaf uiteindelijk tegenover de rechters toe dat hij de berichten had vervalst.

De verdediging zei stellig dat Willem P. iedereen, inclusief de rechtbank, had misleid. "Een liegende kroongetuige die ook nog eens meineed pleegde", zei Wilco ten Have, de advocaat van Monique H. tijdens de marathonzitting. Het OM moet worden gestopt in de verdere strafvervolging, vinden alle verdedigers.

Welke kant gaat het op?

Is hier voldoende bewijs geleverd, zodat er sprake is van een huurmoord? Of heeft het OM zichzelf in de voet geschoten door in zee te gaan met een getuige die aantoonbaar heeft gelogen? Alleen moeder Coby en haar zoon Marcel zitten nog in voorarrest.

De vermeende wapenleverancier uit Kampen kwam vorig jaar in december vrij. Monique H. mocht eind augustus naar huis, omdat ze kampte met depressieklachten. Het is de vraag of de vrouw vandaag in staat is om aanwezig te zijn bij de uitspraak in haar zaak.

Aangifte van meineed

Doordat Monique H. vrij is, is het voor haar mogelijk om aangifte te doen van meineed tegen kroongetuige Willem P. Zij beschuldigt P. ervan dat hij onder ede tegen de rechtbank heeft gelogen. En daarop staat een maximale celstraf van zes jaar.

De aangifte staat volgens haar advocaat los van de uitspraak van vandaag. "P. heeft toegegeven dat hij in februari tegen de rechters onder ede loog over zijn sms-gesprek met Marcel vanuit de PI", zei Ten Have.