Mannen misbruikten 15-jarig meisje binnen vrijwilligersorganisatie Emmen

Een 41-jarige man uit Veenoord is voor ontucht met een 15-jarige meisje en het sturen van seksuele chatberichten (sexting) veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook een Nieuw-Schoonebeker werd veroordeeld.

De straf tegen de man uit Veenoord is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De man was bestuurslid van een vereniging voor decemberactiviteiten, waar het meisje vrijwilligster was.

Naaktfoto

De tiener vertelde eind 2018 aan de vrouw van de voorzitter wat haar was overkomen. Er circuleerde inmiddels een naaktfoto van haar binnen de vereniging in Emmen.

De man uit Veenoord ontkende in het begin. Toen hij werd geconfronteerd met de seksueel getinte gesprekken, bekende hij die wel. Hij zei dat hij haar niet had aangeraakt, maar daar ging de rechter niet in mee. De man toonde spijt op zitting, maar er kwam pas een einde aan de seksuele handelingen door ingrijpen van buitenaf, zei de rechter.

Het inmiddels oud-bestuurslid moet de tiener een schadevergoeding van 2.000 euro betalen.

Ontucht en sexting

Het meisje had dergelijke ervaringen ook met een 33-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek. Die kreeg voor ontucht en sexting een werkstraf van 240 uur opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.