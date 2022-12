Vlak voor kerst zorgen over paasvuren in Hoogeveen

Het CDA in Hoogeveen maakt zich zorgen over paasvuren in de gemeente. Ze vrezen dat organisatoren steeds vaker te maken krijgen met strenge regels wanneer ze een ontheffing aanvragen voor zo'n vuur. De partij is bang dat hierdoor een traditie om zeep wordt geholpen.

Raadslid Bert Otten liet vanavond tijdens de raadsvergadering weten 'verontrustende berichten' uit Tiendeveen binnen te hebben gekregen. "Daar vrezen ze dat door de strenge regels van de gemeente een oude traditie de nek wordt omgedraaid."

Organisatoren zouden een stikstofonderzoek moeten laten uitvoeren. Dat zou volgens Otten 800 tot 1.000 euro moeten kosten. "Dan kan ik me voorstellen dat mensen er al geen zin meer in hebben. Dat wil je toch niet als gemeente?"

'Kosten liggen lager'

Zijn verhaal kon rekenen op steun van coalitiepartij Gemeentebelangen. Het beleid rondom paasvuren in Hoogeveen verandert niet, zegt burgemeester Karel Loohuis. "We houden dezelfde regels aan als in 2022. Het klopt wel dat sommige organisaties een stikstofberekening moeten doen." Het gaat dan met name om vuren in de buurt van kwetsbare gebieden.

Ook zegt Loohuis dat de kosten voor zo'n onderzoek een stuk lager liggen dan de 800 euro die Bert Otten noemde. "Wat betreft de kosten moeten we zien of de initiatiefnemers die kunnen dragen. Er moet natuurlijk wel onderscheid gemaakt worden tussen een commerciële activiteit of iets dat alleen door vrijwilligers op wordt gezet."

Aangezien zo'n stikstofberekening best lastig is, wil de gemeente de organisaties helpen als dat nodig is. Loohuis maakte daarnaast nog bekend dat Tiendeveen alleen informatie heeft opgevraagd en dat er nog geen aanvraag voor een ontheffing was ingediend. Een vergunning moet een organisatie pas aanvragen als er ook een feest rondom het paasvuur wordt georganiseerd.

