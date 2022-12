Geen huurkorting voor slecht geïsoleerde huizen in Meppel: 'Wirwar van regels'

Er komt geen huurkorting voor huurders van slecht geïsoleerde huizen in Meppel. Wethouder Jeannet Bos noemt het plan onnodig en wordt daarin gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Het plan kwam van SP-raadslid Xander Topma. Hij vindt dat de woningcorporaties geen tempo maken met het duurzamer maken van de sociale huurwoningen. Daarom zijn er volgens Topma nog heel veel slecht geïsoleerde woningen in Meppel, met een energielabel E, F of G. Hij denkt dat de corporaties sneller aan de slag gaan met verduurzamen als een financiële prikkel wordt toegevoegd. En het is een gebaar naar de huurders, die door de isolatie met hoge energierekening zitten.

"Kunnen we dit nog scherper maken?", vroeg ChristenUnie-raadslid Ina Booij nog. Zij wilde het liefst een precies geldbedrag in het plan opnemen, wat de huurders aan korting zouden krijgen. Maar dat ligt ingewikkeld omdat huurprijzen op veel verschillende onderdelen (puntensysteem) zijn gebaseerd. Ze bleef positief en haar partij stemde vervolgens ook voor. "Deze stok achter de deur zal het duurzamer maken van de huizen versnellen. Ik denk dat niemand hiertegen kan zijn."

Toch bleek dat wel het geval. Wethouder Bos heeft de sociale huurwoningen in haar portefeuille. "Landelijk is afgesproken dat de corporaties sneller verduurzamen en wij vertrouwen erop dat ze dat doen. Of de corporaties dit wel doen wordt ook op landelijk niveau gecontroleerd."

Enkel glas een gebrek

Bos omschrijft meer landelijke regelingen: zoals dat woningcorporaties vanaf het nieuwe jaar niet meer de huur mogen verhogen nadat het huis energiezuiniger gemaakt is. "Ze kunnen dan niet isoleren en vervolgens de huur verhogen. Isolatie is dan gratis en leidt tot gewin voor de huurder."

"Daarnaast wil de landelijke woonbond dat enkelglas in een woning als gebrek wordt gezien", vervolgt Bos. "Het valt dan onder de onderhoudsplicht om het te vervangen. Doet de verhuurder dit niet, dan treedt huurverlaging in. Dit is een oproep, nog geen afspraak. Dit zijn voorbeelden van afspraken en ideeën op landelijk niveau. Omdat er al zoveel beleid is wil ik dit nieuwe plan afraden. We voegen ons tot landelijke regelgeving en willen niet afwijken."

Boos over

Het plan werd als motie in stemming gebracht en haalde het niet: collegepartijen Sterk Meppel, VVD en D66 steunen de wethouder en hebben een meerderheid. "Wiens verantwoordelijkheid is dit?", vraagt Jan Roelof Meesters van de VVD richting Topma. "Wij vinden dit een stap te ver gaan en steunen dit niet." Sterk Meppel-raadslid Robbert van Leeuwen vulde de VVD-fractie aan: "Als we dit steunen wordt het een wirwar van regels. Dan is er een wirwar van regeltjes, en dat gaat mis."