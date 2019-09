Dick Lukkien over late tegengoal: Ros die bal gewoon richting Roswinkel

Dat eerste kwartier was om te huilen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

"Het voelt nu wel heel vervelend hoor. Inmiddels vind ik het ook wel weer heel goed wat we gedaan hebben met toch een gehavend elftal, maar in de 96e minuut de 3-3 tegen krijgen voelt wel heel wrang moet ik bekennen."Lukkien wilde na afloop niemand de zwarte piet toeschuiven. "Daarvoor wil ik alles nog even in alle rust terugzien. Maar ik heb alleen invloed op mijn eigen ploeg. Ik vind dat we een aantal domme overtredingen maakten, waarbij de laatste voor mij nog wel een twijfelgeval is omdat ik niet kon zien of het hands was. Ik weet niet hoe de klok op dat moment stond, maar die vrije bal had Michael Chacon beter moeten verwerken. Hij wilde hem met zijn borst aannemen, terwijl die bal gewoon zo ver mogelijk weg moet. Ros die bal gewoon richitng Roswinkel."Maar wie Emmen na amper 12 minuten nog gelijk zag spelen was voor gek verklaard. Ook Dick Lukkien keek zijn ogen uit, van verbazing. "De eerste twaalf minuten waren om te huilen. We wilden compact spelen, maar dat kwam er totaal niet uit. We kwamen continu voor keuzes te staan en we maakten te vaak de verkeerde keuzes. Het is voor mij een raadsel hoe dat kon."Lukkien kwam ook nog even terug op de goal van Michael de Leeuw, die in zijn ogen terecht werd afgekeurd. "Maar waar ik mee zit is dat een zelfde duw ons vorige week tegen FC Utrecht een goal kost. Zij maakten, met een duw ten opzichte van Michaël Heylen, de 1-0 en die goal werd goedgekeurd. De willekeur bij de arbitrage is in mijn ogen wel een punt van aandacht."