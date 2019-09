Onze Club #3: Ook voor lagere amateurs rolt de bal, nog wel wat stroperig

De derde aflevering van Onze Club met deel 1 van de rubriek 'Het Onze Club Sterrenteam'

In de derde aflevering van Onze Club kozen we vanzelfsprekend voor Drents ontmoetingen, maar bij die duels leek plankenkoorts nog wel aanwezig ondanks een voorbereiding, inclusief drie bekerduels. Of laten we het zo typereren: De bal rolt, maar op sommige velden nog wel wat stroperig.Zo eindigde één duel in district Noord in 0-0 en ja hoor, bij dat duel (tussen Smilde '94 en sv Hoogersmilde) was de camera van Onze Club aanwezig. Ook bij FC Klazienaveen - vv Hoogeveen zaterdag waren de hoogtepunten op één vinger te tellen. Het meest spectaculair, zeker gezien de vele arbitraire beslissingen, was Drenthina - De Weide.Natuurlijk waren we zondagmiddag ook bij het Drentse onderonsje in de hoofdklasse A, die tussen vv Hoogeveen en vv Emmen.De aflevering wordt afgesloten met deel 1 van de rubriek 'Het Onze Club Sterrenteam'. Verslaggever Stijn Steenhuis volgt de verrichtingen van SC Elim in de eerste wedstrijd van het seizoen, uit bij LTC in Assen.