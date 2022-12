Wat is er dit kerstweekend te doen in Drenthe?

Havezate Mensinge in Roden is omgetoverd in kerstsferen. Dit weekend is de laatste kans als je daar nog van wilt genieten. Alle historische kamers zijn compleet versierd en ook buiten is het kerstgevoel volop aanwezig. De havezate is verlicht met honderden lampjes en op het voorplein is een grote kerstboom geplaatst. Mensinge is dagelijks geopend vanaf 13.30 uur en op Eerste en Tweede Kerstdag zijn er speciale activiteiten voor kinderen.