Filmmaker uit Assen trapt anti-pestweek af: 'Samen een vuist maken tegen pesten'

De jonge filmmaker ontwikkelde het interactieve lesprogramma Probeer Eens Te Stoppen (P.E.T.S.) over pesten en dat krijgt een vervolg. "Het is jammer dat het nodig is, maar het is mooi dat je een steentje kunt bijdragen om het bespreekbaar te maken", zegt hij.Met het lesprogramma onder de arm reist Op de Dijk het hele land door en dat levert uiteenlopende reacties op. "Er zijn altijd leerlingen die er wat lacherig over doen, maar er zijn ook een paar die je kunt helpen. Daar gaat het uiteindelijk om", zegt Op de Dijk. "Na afloop van mijn films komen leerlingen vaak naar me toe om hun persoonlijke verhaal te delen. Het is mooi dat ze erover kunnen en willen praten, dat is toch het doel."Soms wordt er ook wat heftiger gereageerd. "Het is weleens gebeurd dat een leerling zich herkende in de pester. En die pester werd uiteindelijk 'gepakt' door de docent. Die leerling werd boos en zei 'zo gaat het helemaal niet, hoe kun je dat zo verzinnen'. Dat was wel heel heftig. Het was heel confronterend voor hem", vertelt Op de Dijk.P.E.T.S. bestaat deels uit interactieve video's. Leerlingen mogen op bepaalde punten in het verhaal zelf besluiten hoe het verder gaat. Zo wordt in een video een docent gepest. Leerlingen gooien met propjes en de docent heeft twee keuzes. "Ze kan dan kwaad worden of niets zeggen en het laten gebeuren. Dat is een moment waarop de leerlingen mogen besluiten hoe het verder gaat", zegt Op de Dijk.Dit jaar voegt Op de Dijk vier nieuwe thema's toe aan P.E.T.S. "Voor de middelbare school zijn dat schelden met kanker en zinloos geweld. Voor de basisschool hebben we een thema over grenzen aangeven en een thema over 'anders zijn'. Dat zijn helaas actuele onderwerpen."Op de Dijk is vandaag in Groningen voor de aftrap van de tweede editie van P.E.T.S. Afgelopen weekend was er al een kickoff-party in De Nieuwe Kolk in Assen. Dat was een mooie start van het project, volgens Op de Dijk. "Ik vroeg wie er met mij wilde opstaan tegen pesten en de hele zaal deed mee. We maakten samen een vuist tegen pesten. Dat is wel mooi."