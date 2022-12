Zijn afhaalkerstdiners een blijvertje?

In allerijl moesten restaurants vorig jaar omschakelen, omdat we tijdens kerst met een lockdown te maken kregen. De afhaalbox was een uitkomst. Restaurant The Black Tie beviel het zo goed dat ze ook dit jaar het kerstafhaaldiner omarmen. "Tuurlijk, het is echt heel leuk om open te zijn. Het geeft extra sfeer," vindt Janssen. Met twintig jaar ervaring in de horeca heeft ze heel wat kerstdagen gewerkt. "Mensen kleden zich mooi en iedereen is gezellig en vrolijk. Maar ja, op deze manier vinden we het ook erg leuk."

'We zijn er helemaal klaar voor'

Bij café-restaurant Hofsteenge in Grolloo zijn ze juist blij om weer open te gaan met kerst. "We zijn er helemaal klaar voor." Op het whiteboard in de keuken heeft chef-kok Edwin Snaak de lijst met voorbereidingen voor het diner opgehangen. 'Tartaar maken, medaillons vullen en tiramisu maken' zijn een aantal taken die afgestreept kunnen worden. "Ik ben blij dat we weer ouderwets mensen aan tafel kunnen bedienen. Dicht bij de gasten. Je krijgt meteen de reacties mee", vertelt Snaak. "Dat bakjesverhaal is niet mijn ding."

Restaurant Hofsteenge is de komende dagen volgeboekt. Met een kerstdiner à la carte bedienen Snaak en zijn team 350 gasten. "Er staat van alles op het menu. Wild, vis, vegetarische en vegan. Het wordt aanpoten, maar dat zijn we gewend."