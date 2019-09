Volleybalsters verslaan met invalster Dijkema Zuid-Korea in 4 sets

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben in de strijd om de World Cup gewonnen van Zuid-Korea. Het team van bondscoach Jamie Morrison was maandag in vier sets te sterk voor Zuid-Korea: 25-19 21-25 25-22 25-23. Voor Oranje betekende het de vijfde zege in zeven duels.

Nederland speelde tegen Zuid-Korea met spelverdeler Britt Bongaerts, passer/lopers Anne Buijs en Marrit Jasper, middens Yvon Beliën en Juliet Lohuis, diagonaal Lonneke Sloetjes en libero Myrthe Schoot. Laura Dijkema uit Beilen begon als reserve, maar werd al in de eerste set bij een achterstand van 17-15 in het veld gebracht door Morrison."We hadden antwoord op hun goede service, het was een pittige strijd. We maakten af en toe te veel fouten waardoor ze terugkwamen van een achterstand. Maar ik ben heel blij dat we hem wel met 3-1 winnen", zei Celeste Plak, die door Morrison samen met Dijkema tegen het einde van de eerste set in het veld werd gebracht.Voor Nederland geldt het toernooi om de World Cup vooral ter verdere voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in januari. Na twee gemiste mogelijkheden is dat de laatste kans deelname in Tokio 2020 af te dwingen. De World Cup wordt om de vier jaar gehouden. Behalve organisator Japan en wereldkampioen Servië nemen de beste twee landen per continent deel.Nederland staat na zeven wedstrijden derde, achter China en de Verenigde Staten. Morgen speelt Oranje om 11.00 uur tegen Rusland.