Kijk live: De Drentse 1000

De Drentse 1000 is terug! Tot 18.00 uur oudjaarsdag is de muzieklijst weer te beluisteren op Radio Drenthe, met René Steenbergen, Judith Regendorp, Anouk Middel en Wim Boer de Drentse lijst.

De vier presentatoren hebben de Drentse 1000 gezamenlijk op feestelijke wijze afgetrapt, af met een speciale uitzending. René Steenbergen bleef in de studio, de andere presentatoren waren op verschillende plekken in de provincie op bezoek bij stemmers.

Tijdens die speciale uitzending is ook de hoofdprijs eruit gegaan: een midweek of lang weekend in een XXL boomhut in Drenthe.