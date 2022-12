Drentse Statenleden tevreden over resultaten, maar kritisch over 'enorme werklast'

"De enorme werklast die het statenwerk met zich meebrengt, is mijns inziens niet meer te beschouwen als 'nevenfunctie' naast bijvoorbeeld een voltijdsbaan en gezin." Het werk in de Provinciale Staten van Drenthe is Rob Camies (JA21) tegengevallen.

En hij is niet de enige in onze provincie. In een enquête van de NOS zeggen vier Drentse Statenleden dat het werk hen is tegengevallen. Er hebben elf Drentse Statenleden meegedaan. De vier die hebben gezegd dat ze het statenwerk vinden tegenvallen, zitten allemaal in de oppositie.