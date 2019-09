Actiegroep: Aantal vluchten Groningen Airport Eelde moet fors krimpen vanwege stikstofuitstoot

Dat schrijft de actiegroep Mobilisation for the Envirement (MOB) op hun website. De groep won eerder een zaak bij de Raad van State over stikstofuitstoot in Nederland. Daardoor liggen heel veel projecten in Nederland stil.Luchthaven Schiphol zou 100.000 vluchten per jaar moeten schrappen. Er is te weinig rekening gehouden met de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden.Volgens de actiegroep moeten andere luchthavens in Nederland ook krimpen. Eindhoven Airport wordt daardoor het meest geraakt. Groningen Airport Eelde zal ook minder vluchten moeten uitvoeren, omdat het aantal vluchten in 2004 veel lager lag dan nu het geval is.Voor Groningen Airport Eelde zou het gaan om een krimp van ruim de helft van het aantal vluchten.In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roept MOB de minister op om te gaan handhaven. "Dit kan op korte termijn alleen door het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) op de luchthavens terug te brengen tot het aantal zoals dat positief was vergund op de referentiedatum," zo is te lezen in de brief.De luchthaven wil niet reageren. Zij verwijzen naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. "Zoals de minister vorige week aangaf, ligt de bal bij het ministerie en zijn zij zich aan verdiepen in het juridisch kader en de eventuele consequenties. Wij wachten daarom ook verdere berichtgeving van het ministerie af." Van Nieuwenhuizen zoekt op dit moment naar een oplossing voor het stikstofdossier.