Omstanders redden 79-jarige vrouw met scootmobiel uit water

Met haar schoonmoeder gaat het inmiddels goed, klinkt het opgelucht uit de mond van Geja. "Die is de schrik inmiddels weer te boven", zegt ze. "Ze heeft vannacht natuurlijk wel slecht geslapen, maar ze heeft gelukkig geen schrammetje eraan overgehouden. In de ambulance is ze meteen goed verzorgd."Toen de 79-jarige vrouw met haar scootmobiel het water in reed, was er nog niemand bij haar in de buurt. "Ze kon er ook niet uitkomen, want ze zat vast in de gordel. Vervolgens is ze om hulp gaan roepen."Volgens schoondochter Geja kwam er toen een jongeman langs fietsen die de hulpdiensten heeft gebeld. Andere omstanders zagen de vrouw eveneens in het water liggen. "Van hen sprong eentje direct in het water, met een ander erachteraan. Met z'n vieren hebben ze ervoor gezorgd dat mijn schoonmoeder weer op het droge stond. Ik ben hen ontzettend dankbaar."Inmiddels heeft Geja contact gehad met de vier mannen. Ze kunnen vermoedelijk op een bloemetje rekenen. "Ze worden in ieder geval benaderd."