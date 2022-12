Feduzie is wel Drents: 'Komt uit het Frans, net als dieverdaotsie'

Na het bekendmaken van het Drentse woord van 2022 is er discussie ontstaan over de herkomst van het woord. Feduzie is het Drentse woord van het Jaar 2022.

Ook bij het Huus van de Taol was er direct discussie over het woord. "Ik kreeg in gesprekken met mensen die Nederlands spreken direct te horen dat het een Nederlands woord is", zegt Arja Olthof van het Huus. "Het betekent vertrouwen, hetzelfde als in het Nederlands."

Uit het Frans

Volgens Olthof is het een leenwoord uit het Frans. "Als je al kijkt naar de schrijfwijze dan zie je dat het een leenwoord is. Er zijn allerlei manieren om het te schrijven", aldus Olthof.