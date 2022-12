Petitie van 3723 vingerafdrukken, maar geen gesprek over Scala in Meppel

Het nieuws dat het einde nadert voor Kunstencentrum Scala viel rauw op het dak bij de 11-jarige Nora Lynn Rozema uit Meppel. Ze klom in de pen, schreef eigenhandig een speech en startte een petitie. Ze bood deze kleurrijke versie gisteravond aan bij burgemeester Richard Korteland. Tot een debat in de gemeenteraad leidde dat niet.

Omdat de vergadering tot laat in de avond zou duren, verliet de jonge Meppelse na het overhandigen de raadszaal om naar huis te gaan. In de hal van het gemeentehuis was ze zichtbaar trots en optimistisch. "Ik heb hem kunnen overhandigen aan de burgemeester: een groot papier met allemaal vingerafdrukken, eentje voor elke ondertekening. 3723 zijn het er!"

Wat zei de burgemeester? "Geen idee meer", zei ze toch nog een beetje beduusd. ChristenUnie-raadslid Gert Stam stelde voor om nog te vergaderen over het onderwerp, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun. Rozema vond dat jammer en begreep het niet, want Scala is volgens haar onmisbaar. "Kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en hun hoofd leegmaken."

Subsidie voor drie extra maanden

Eerder deze week werd bekend dat Scala de komende drie maanden blijft bestaan als aanbieder van buitenschoolse muziek-, theater- en cultuurlessen in Zuidwest-Drenthe. Gemeenten geven een subsidie en gaan op zoek naar een alternatief voor later in het jaar. Afgesproken is dat alle betrokken gemeenten begin 2023 samen uitzoeken hoe het cultuuraanbod op een andere manier ingevuld kan worden. Dat onderzoek wordt samen met Scala gedaan.