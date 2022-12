Zo helpen Drentse gemeenten hun armere inwoners

Omdat alles steeds duurder wordt, worstelen veel huishoudens met hun budget. Terwijl in de ene huiskamer een gesprek wordt gevoerd over de hoogte van de kerstboom, is dat voor een ander gezin pure luxe. Daar gaat al het geld op aan eten en de verwarming.

Voor die laatste groep zijn regelingen in het leven geroepen. Gemeenten bieden bijvoorbeeld steunpakketten aan om te zorgen dat kinderen in armere gezinnen ook op voetbal of blokfluitles kunnen. Ook is er soms een collectieve aanvullende zorgverzekering beschikbaar. Maar dat is niet in alle gemeenten gelijk.

Regelingen per gemeente

De NOS stuurde in samenwerking met RTV Drenthe en de andere regionale omroepen een vragenlijst naar alle Nederlandse gemeenten. Daarin werd gemeenten gevraagd wat zij voor regelingen hebben om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen.

Acht van de twaalf Drentse gemeenten reageerden op de vragenlijst. Van Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe en Noordenveld bleef een reactie uit. We vroegen de gemeenten onder meer of zij één van onderstaande maatregelen aanboden:

Kortingspas

Collectieve aanvullende zorgverzekering

Extra energietoeslag

Vergoeding voor school, hobby, sport van de kinderen

OV-korting

Daaruit bleek dat voor armere gezinnen in Coevorden veel steunmaatregelen beschikbaar zijn. Alle vakjes werden aangekruist. In onderstaande kaart zie je precies welke gemeente welke maatregelen aanbiedt.

Verschillende namen

Wat opvalt is dat iedere gemeente een vergoeding voor school, sport of hobby van de kinderen aanbiedt. Wel is het even zoeken, want zo'n regeling heeft veel verschillende namen zoals 'meedoenpremie' of je krijgt, zoals in Emmen, toegang tot de 'Doe Mee Webshop'.

Extra energietoeslag lijkt minder vanzelfsprekend. Assen, Coevorden en Westerveld geven aan dat er zo'n regeling is. Emmen laat weten dat er gewerkt wordt aan een dergelijke regeling. In Tynaarlo hebben ze geen regeling voor extra energietoeslag, maar bijvoorbeeld wel een isolatiesubsidie. Ook kun je in die gemeente terecht voor een witgoedregeling, een PC-regeling of een fashioncheque.