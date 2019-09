Zaadhandel Van der Wal vertrekt na 80 jaar uit voormalige gemeentehuis Hoogeveen

Sinds 1922 heeft zaadhandel Van der Wal in Drenthe een groot aandeel in de biologische zaadindustrie voor met name hobbyboeren en particulieren. Sinds 1940 zit het familiebedrijf in de Hoofdstraat, maar daar komt binnenkort verandering in. Volgens Henk van der Wal kan het bedrijf het logistiek niet meer aan in het huidige pand.“We hebben zo’n 100.000 zaden opgeslagen die we verpakken en verkopen. Er staan drie grote verpakkingsmachines en ook de 50 ton pootaardappelen hier in de koelcellen vergen ontzettend veel ruimte.”Een bijkomende reden is dat het gebouw niet bepaald zuinig is. “Het gebouw is gewoon op. Met name wat betreft de C02-uitstoot. Dan kan het gewoon niet uit.”Samen met een projectontwikkelaar kijkt Van der Wal wat er met de locatie, van bijna 70 meter lang, kan gebeuren. Zo lopen er gesprekken met de gemeente over de mogelijkheden om er appartementen in te maken.“Dan gaat het oorspronkelijke pand tegen de vlakte, want daar kun je niets meer mee”, legt Van der Wal uit. “Misschien dat de voorgevel voor het idee nog kan blijven staan, maar dat is aan de projectontwikkelaar.”Volgens Van der Wal is het plan voor de verhuizing vorig jaar pas ontstaan. “Het is erg snel gegaan. Ergens vind ik het wel jammer want het is nostalgie, maar je kunt niet eeuwig aan blijven modderen.”Van der Wal vertrekt niet helemaal uit Hoogeveen. In een nieuw pand op industrieterrein De Wieken zal de handel verder gaan. Volgens Van der Wal gaan de zaken goed en is het wachten totdat het seizoen voorbij is voordat het laatste deel van de verhuizing kan plaatsvinden. Een aantal spullen die de oudheid van het familiebedrijf duiden zullen volgens hem zeker meeverhuizen.