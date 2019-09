Brand bij Suez ontstond in opslaghal: 'Geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen'

Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. "Een brand geeft altijd extra milieudruk, maar in Emmen wordt geen gevaarlijk afval verwerkt", zegt een woordvoerder van Suez.De hal waar de brand ontstond kan wel tegen een stootje, ook zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen, volgens de woordvoerder. "Die hal is van beton gemaakt. Daardoor is de schade beperkt. De hal moet worden gereinigd en elektra en branddetectie moet opnieuw worden aangelegd en gekeurd", zegt ze. Daarnaast wordt voor alle zekerheid ook de constructie gecontroleerd.Om de hal snel weer te kunnen gebruiken, zijn medewerkers van Suez bezig het afval sneller af te voeren. "Dan kunnen we een groot deel van het herstelwerk vandaag al doen. Zo zorgen we ervoor dat processen snel weer normaal kunnen verlopen en beperken we de schade verder", aldus de woordvoerder.De brandweer bluste het afval in eerste instantie met behulp van een hoogwerker. Het water werd vervolgens door roosters bij het plafond naar binnen gespoten. Daarna werkten brandweer en medewerkers van Suez samen om het smeulende afval uit elkaar te halen en te blussen."De brandweer was heel snel ter plaatse zodat er snel kon worden gehandeld. We hopen dat daarmee de overlast voor omwonenden ook beperkt is gebleven", besluit de woordvoerder.