Schoonfamilie krijgt 20 jaar cel voor moord op Jan Elzinga in 2012

Voor het uitlokken van de moord op Jan Elzinga in 2012 heeft de rechtbank de 40-jarige Marcel H. uit Nieuw-Roden, zijn zus Monique H. (43) uit Hollandscheveld en hun 61-jarige moeder Coby van der L. uit Roden veroordeeld tot twintig jaar cel. Monique H. was de toenmalige partner van Elzinga.

De rechtbank vindt dat ondanks de valse verklaringen van kroongetuige Willem P., waardoor de familieleden en Johan L. vorig jaar in juli werden opgepakt, toch voldoende bewijs is overgebleven voor een veroordeling.

Elzinga werd voor de ingang van het zwembad in Marum doodgeschoten. De schutter, Pascal E. uit Zwolle, werd vrijwel direct opgepakt. De man bekende en wees Willem P. uit Kampen aan als zijn opdrachtgever. De rechter nam als bewijs mee dat de schutter kort na de moord bij de politie verklaarde dat de schoonfamilie van Elzinga achter de moord zat. Hiervoor was destijds verder geen bewijs en daarom werd daar niets mee gedaan. De mannen kregen destijds 15 en bijna 20 jaar cel opgelegd.

De schoonfamilie en de man uit Kampen werden negen jaar na de moord alsnog aangehouden. Willem P. had in ruil voor strafkorting alsnog nieuwe verklaringen afgelegd en als bewijs een telefoon met sms-berichten van hem met Marcel H. die vanuit de gevangenis over en weer waren gestuurd. In ruil daarvoor kwam de Kampenaar vorig jaar in december vrij.