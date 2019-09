Protest van kunstenaars in Assen: 'Doodzonde als we KINK kwijtraken'

Kennelijk is er in Assen onvoldoende liefde voor kunst Harry Cock

"Dat is culturele armoede. Want dan hebben we behalve één particuliere kunstruimte van een echte liefhebber, verder niks meer voor hedendaagse kunst. En dat voor een provinciehoofdstad met bijna 70.000 inwoners", zegt fotograaf Harry Cock.Samen met andere kunstenaars en een groep kunstminnende Assenaren stuurde Cock onlangs een protestbrief naar de gemeenteraad en het college van B en W. "En daarna bleef het heel stil, dus wat ik ervan moet verwachten, ik weet het niet. Maar het kan toch niet zo zijn dat we dit zomaar laten opdoeken."De gemeente wil niet langer elk jaar drie ton in KINK steken. Dat betekent dat de stedelijke expositieruimte niet meer uit kan voor het Drents Museum. Het museum organiseert sindsde opheffing van het Centrum Beeldende Kunst in 2016, tentoonstellingen in de kunstruimte van DNK.Jaarlijks krijgt het Drents museum zes ton subsidie voor het project, waarvan drie ton teruggaat naar de gemeente voor de huur. Als er maar drie ton van de subsidie overblijft, is het volgens museumdirecteur Harry Tupan 'simpelweg klaar over en uit', zo zei hij eerder.En daar baalt een groep kunstenaars stevig van, onder wie Harry Cock. De stad raakt volgens de gezamenlijke protestbrief zelfs 'cultureel gehandicapt'. "Er is geen stedelijk kunstbeleid meer. We zijn het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst (SMAHK) al kwijtgeraakt, onze Kunstsalon aan de Vaart moest stoppen toen het pand aan een ondernemer werd verkocht, en het CBK is verdwenen. KINK was daar een mooie opvolger van. Maar als je daarmee stopt heb je op gemeentelijk gebied niks meer."Afgelopen zaterdag is in KINK de nieuwe tentoonstelling 'Mijne Kinderlijke Traanen' geopend, met kunst van Alle Jong. Lopend langs het werk in de kunstruimte zegt Cock: "Als je hier nu rondkijkt, dan is het toch doodzonde om dit straks te moeten missen. Het is een unieke ruimte die ervoor gemaakt is om mooie dingen te laten zien die niet in het Drents Museum terecht kunnen. Wat hier gehangen heeft, was allemaal van grote klasse."Cultuurwethouder Karin Dekker zei onlangs in de Asser gemeenteraad dat KINK de afgelopen jaren 'zijn bestaansrecht niet bewezen heeft'. Harry Cock kan zich er flink kwaad om maken, hoe gemakkelijk dat gezegd wordt. "Waar is dat dan afhankelijk van, dat bestaansrecht? Van het aantal bezoekers, van het werk wat er te zien is, of van de bekendheid van KINK? Ik heb het niet gehoord nog."Volgens Cock heeft de formule voor KINK, met een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Drents Museum, te kort geduurd heeft om nu al te zeggen 'het kan niet uit'. "Eerst moet je zorgen dat er een goede ruimte is. Die moet je inhoudelijk goed invullen en dan moet je er flink aan trekken, vooral in de publiciteit, om te laten zien dat KINK er is. Maar kennelijk is er in Assen onvoldoende liefde voor de kunst, uitgezonderd een kleine vaste groep."Cock betreurt het dat het vanuit het stadhuis zo stil blijft na de protestbrief. "Ze tonen totaal geen interesse voor een breed spectrum van cultuur. En dat is breder dan alleen wat er in het Drents Museum gebeurt. Ik vind dat je als gemeenschap de verplichting hebt, om cultuur in je stad hoog te houden", besluit de Asser fotograaf.In november, bij de begrotingsbehandeling, moet de gemeenteraad van Assen definitief besluiten over de bezuiniging op KINK.