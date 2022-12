Commotie na uitspraak in zwembadmoordzaak: tranen, schreeuwen en schelden

Marcel H, zojuist veroordeeld tot 20 jaar, omhelst zijn moeder Coby van der L. Zij heeft dezelfde straf gekregen. Ze roept: "We zijn onschuldig!" Op de publieke tribune barsten de nabestaanden van Elzinga in tranen uit. Familie en vrienden van Marcel H. en Coby van der L. schelden de rechtbank uit. "Tuig! Fijne kerstdagen", klinkt het. Op de gang valt de vriendin van Marcel H. flauw.

Het is vooralsnog het einde van een marathonproces waarin de 40-jarige Marcel H. uit Nieuw-Roden en zijn zus Monique H. (43) uit Hollandscheveld en hun 61-jarige moeder Coby van der L. uit Roden twintig jaar cel krijgen opgelegd voor het opdracht geven voor de moord in 2012 op Jan Elzinga. Een 57-jarige man uit Kampen zorgde voor het wapen en is veroordeeld tot zeven jaar.

'Voldoende bewijs'

Hoewel er door getuigen twijfelachtige verklaringen zijn afgelegd en kroongetuige Willem P. zelfs aan kwam zetten met een vervalst sms-gesprek waaruit de betrokkenheid van Marcel H. moest blijken, vindt de rechtbank dat er genoeg overblijft om de vier te veroordelen tot zware straffen.

Tijdens een acht dagen durend proces heeft de rechtbank uitvoerig onderzoek gedaan naar de vier verdachten. Monique H. was destijds de partner van de vermoorde Elzinga. Zij zou ervoor hebben gezorgd dat de uiteindelijke moordenaars dertigduizend euro kregen voor de moord. Dit geld lag bij haar en Elzinga in de woning, aldus de rechtbank. Haar broer Marcel zou opdracht hebben gegeven aan de crimineel Willem P. die zich later als kroongetuige opwierp. Ook moeder Coby van der L. is volgens de rechtbank betrokken, zo blijkt uit afgetapte gesprekken.

'Kille liquidatie'