Rechter wijst laconieke eierdieven terecht: 'Een beetje respect, graag'

De rechter ging niet mee in de eis van de officier, want die had een voorwaardelijke boete van 2000 euro voor de mannen in gedachten. De stropers werden in maart op heterdaad betrapt in het het natuurgebied, toen zij eieren van de beschermde grauwe gans stalen.Een getuige zag de mannen bezig toen hij door zijn verrekijker keek en tipte natuurbeheerder het Groninger Landschap. Die troffen op een eilandje in het gebied een bootje aan. Daarbij stonden de twee mannen met een emmer vol eieren. Het duo had bovendien geen vergunning om door het gebied te varen.De mannen reageerden laconiek toen ze werden betrapt. Ze bekenden dat ze de eieren hadden gestolen, maar zeiden niet te weten dat ze niet in het gebied mochten komen. Maar dat geloofde de rechter niet. "Er zijn geen aanlegsteigers aanwezig. U zakte in de zompige grond weg toen u werd betrapt en u komt uit de regio. U had moeten weten dat dit gebied verboden is."Het bewuste eiland, het zogeheten Natura 2000-gebied, is met name tijdens het broedseizoen verboden gebied. Ook staat er een verbodsbord in het meer. Onder meer de roerdomp, porseleinhoen, rietzanger en grauwe gans leven in dit beschermde gebied. De rechter vond dat de mannen opzettelijk voor onrust zorgden en daarmee de natuurlijke habitat verstoorden.De 70-jarige man verkocht zijn bootje, kort nadat hij op het eilandje was betrapt. "Dat leek mij al straf genoeg", zei hij zelf in de rechtbank. De rechter maande de mannen zuinig te zijn op natuurgebieden, zoals het Zuidlaardermeergebied. "Een beetje respect voor de natuur, graag."Als de mannen binnen een jaar wederom worden betrapt bij een soortgelijk vergrijp, moeten ze de voorwaardelijke boete alsnog betalen.