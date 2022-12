Bart-Jan Heine is Drentse lijstrekker bij nieuwkomer Alliantie

Alliantie is een nieuwe partij in Nederland die in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens Heine mag je de partij indelen in het politieke midden. "Deze partij is opgezet vanuit de samenleving, vanuit allerlei achtergronden. De leden zijn bezorgd over de staat van het land, de huidige politiek lijkt de zaken maar niet op orde te krijgen. De partijen leveren niet waarvoor ze zijn opgericht. Met Alliantie willen we aan de slag onder het mom van 'het kan wel'. Je ziet dan ook leden met veel verschillende politieke achtergronden, PvdA, D66, VVD en bijvoorbeeld CDA waar ikzelf lid van was."